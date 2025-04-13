Сенатор Пушков назвал причины наращивания подготовки США к ударам по Ирану

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Вашингтон наращивает подготовку к ударам по Исламской Республике Иран в качестве страховки в ситуации провала переговоров о ядерной сделке. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане отправлены шесть американских бомбардировщиков В-2 Spirit. Они могут нести две мощнейшие проникающие авиационные бомбы весом 14 тонн каждая, которые предназначены для разрушения подземных сооружений.

Ранее он заявил, что Израиль добивается начинания США войны против Ирана.