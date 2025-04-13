Сенатор Пушков оценил вероятность вывода американских войск из Европы

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, полный или частичный вывод американских военнослужащих с территории европейских стран маловероятен. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в настоящее время в Европе находятся 84 тыс. американских военных, из которых наибольший контингент находится в ФРГ – он составляет 39 тыс. человек. Кроме того, 13 тыс. военнослужащих США базируются в Польше, 10 тыс. человек – в Италии.

По мнению сенатора, они размещены на 40 военных базах, находящихся в указанных государствах.

Ранее он назвал причины наращивания подготовки США к ударам по Ирану.