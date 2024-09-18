Аналитик Джуни: взрывы в Ливане говорят о подготовке военной операции

Загадочная операция против устройств связи движения «Хезболла» может являться подготовкой к военной операции, не исключено, что со стороны Израиля. Об этом RT заявил военный аналитик Хасcан Джуни.

Пейджеры, рации и другие устройства взрывались в ряде районов Ливана и пригорода. Предполагают, что все было направлено против шиитского движения, хотя среди пострадавших и погибших есть и мирные жители, получившие гаджеты. По словам Хассана Джуни, это могло быть только началом.

«Главный вопрос, касающийся данного инцидента, заключается в его целях — подготовка почвы для масштабной военной операции или конкретных военных действий либо же для удара, чтобы снизить численность бойцов и сторонников «Хезболлы», — заявил он.

При этом на численности организации Хез это особо не скажется, заключил эксперт.

Напомним, что из-за взрывов пейджеров и других устройств в Ливане пострадало более 2,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что пейджеры перед взрывом в Ливане звонили примерно 10 секунд.