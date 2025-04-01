В Пентагоне допустили, что Иран может угрожать существованию Америки

Всего через несколько лет Иран может начать представлять серьезную угрозу существованию Соединенных Штатов. Так считает Дэн Кейн, кандидат на пост председателя Комитета начальников штабов американской армии. Его точку зрения привел ТАСС.

Высокопоставленный военный сообщил, что согласен с Трампом в его мнении об Иране. Вашингтону нельзя допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. В случае успешной реализации своей ракетной программы Иран, по его словам, начнет представлять угрозу не только на Ближнем Востоке, но и самому существованию США.

Журналисты спросили Кейна, будет ли он выступать за нанесение ударов по Ирану в том случае, если займет высокий пост в Пентагоне, а Тегеран откажется от переговоров.

«Считаю, что предоставление на рассмотрение президента списка вариантов, из которых он мог бы выбрать наиболее подходящие для него, входит в обязанности председателя КНШ», — ответил он.

Ранее стало известно, что Иран обратился в Совет Безопасности ООН из-за угроз Трампа. Он утверждает, что американский лидер высказывал угрозы «невиданными ранее бомбардировками» в случае отказа от соглашения с США. Отмечалось, что Иран рассматривает их как «вопиющее нарушение международного права».