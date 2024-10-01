Сенатор Рогозин считает, что Израиль показывает новые эффективные методы ведения войны

По словам сенатора верхней палаты парламента Дмитрия Рогозина, Израильская сторона показывает новые эффективные способы ведения войны. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что усилия израильских армии и спецслужб направлены на обезглавливание врага, то есть уничтожение под корень верхушки военно-политического руководства противника.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган предупредил, что последствия наземной операции в Ливане для Израиля окажутся серьезными.