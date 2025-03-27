Сербский музыкант Петар Мартич через суд добился разрешения на въезд в Россию

Основатель группы «Пасош» Петар Мартич через суд добился снятия с него запрета на въезд в Россию. Об этом сообщили «Ведомости».

В январе 2024 года один из российских судов вынес решение, что гражданину Сербии Мартичу запрещен въезд в РФ. Это стало следствием приговора, по которому музыканта признали виновным в пропаганде употребления наркотических средств. Серба не только депортировали из России, но и запретили ему посещение страны на протяжении пяти лет.

Позже Мартич инициировал отмену такого запрета и даже заранее анонсировал свои концерты на российской территории. Теперь же стало известно, что решением Московского городского суда запрет с артиста снят.

Ранее сообщалось, что Макаревича* и Вайкуле призвали лишить всех российских государственных наград и почетных званий. С такой инициативой выступил известный дрессировщик Эдгар Запашный. По его мнению, важно, что эти артисты на Западе продолжают активно демонстрировать наличие у них государственных наград России. Это, как считает Запашный, является неверным шагом.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.