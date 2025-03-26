В ходе заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось во вторник, 25 марта, под председательством президента Российской Федерации, директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, заслуженный артист Российской Федерации Эдгард Запашный выступил с инициативой создания процедуры отзыва государственных наград у деятелей культуры, покинувших страну и позволяющих себе оскорбительные высказывания в адрес России.

В беседе с РИА Новости он выразил мнение о том, что необходимо лишить государственных наград и званий известных деятелей культуры — народного артиста России, музыканта Андрея Макаревича* и эстрадную певицу Лайму Вайкуле.

В частности, Запашный обратил внимание на то, что Вайкуле до сих пор является обладательницей ордена Дружбы Народов, который, по его мнению, был ей присвоен незаслуженно.

«Та же Лайма Вайкуле. О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле — разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?» — напомнил он.

Касательно Андрея Макаревича, лидера рок-группы «Машина времени», который был признан иностранным агентом, Запашный отметил, что ранее он неоднократно выражал свое крайнее несогласие с политикой России и активно поддерживал преступный режим в Киеве.

«Макаревич, который откровенно оскорблял не однажды наше население, — народный артист России. Народ уже давно не воспринимает его всерьез», — подчеркнул Запашный.

По его мнению, важно, что эти артисты на Западе продолжают активно демонстрировать наличие у них государственных наград России. Это, по мнению Запашного, является неверным шагом.

В феврале музыкант Егор Бортник*, более известный как Лева из группы «Би-2», признался, что каждый месяц перечисляет по €5 тыс. на помощь Украине. Ранее он также заявил, что для него не существует такого понятия как «Родина».

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.