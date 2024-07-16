Сербский спецназ ликвидировал 89-летнего старика, застрелившего двух человек

На востоке Сербии разразилась трагедия. Там старик в результате ссоры расстрелял супружескую пару, а позже его убили правоохранители, прибывшие к месту происшествия. Об этом сообщили РИА Новости .

Инцидент случился в селе Тополница, которое находится в сербском муниципалитета Майданпек. 89-летний мужчина повздорил с семейной парой из-за того, что у него на участке произошел пожар. После этого он взял ружье и застрелил 69-летнего мужчину и 68-летнюю мужчину. Он также ранил еще одного человека, после чего скрылся в лесу. К месту происшествия прибыл полицейский спецназ.

«Несмотря на попытки переговоров, применение свето-шумовых гранат и слезоточивого газа, он не хотел сдаваться, с ружьем в руках противостоял полиции», - заявил по этому поводу Ивица Дачич, министр внутренних дел Сербии.

В итоге правоохранителям пришлось ликвидировать вооруженного преступника, поскольку другого выбора не было.

Ранее российский МИД заявил, что он постоянно находится в состоянии диалога с сербскими коллегами по поводу поставки Сербией вооружений на Украину. Данный вопрос затрагивает сферу безопасности, и поэтому он регулярно обсуждаем обеими сторонами.