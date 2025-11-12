Серьезное ДТП с маршруткой произошло на трассе в Челябинской области

Утром в среду, 12 ноября, на автодороге Чебаркуль — Магнитогорск столкнулись два автомобиля. По предварительной информации ГАИ, маршрутный микроавтобус № 379, следовавший по маршруту Магнитогорск — Верхнеуральск, врезался в стоявшую на обочине грузовую «Газель Next».

От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет и перевернулись. Инцидент произошел около 7:45 утра по местному времени в Верхнеуральском районе Челябинской области.

По данным правоохранительных органов, в момент аварии в микроавтобусе находились семь человек, включая водителя. За рулем маршрутки был 64-летний мужчина, который не пострадал.

Однако медицинская помощь потребовалась трем пассажиркам: 40-летней женщине и двум девушкам 16 и 18 лет. Обстоятельства происхождения устанавливаются.

