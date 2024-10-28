Сергей Шойгу и президент ОАЭ подняли вопросы по Украине в ходе встречи

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян обсудили множество актуальных вопросов, среди которых — украинская проблематика и двухсторонние отношения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета.

Встречу с президентом ОАЭ оценили как продуктивную и дружественную, как это давно установилось в российско-эмиратских отношениях. Шойгу и М. Аль Нахайяну удалось обсудить множество вопросов, включая международную и региональную безопасность. Не обошлось из без украинской тематики.

«В развитие договоренностей, достигнутых между главами России и ОАЭ, в ходе сегодняшней встречи М. Аль Нахайян и С. Шойгу подробно обсудили отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности», — отмечает пресс-служба Совебеза РФ.

Обсудили укрепления связей ведомств двух стран, реализацию важных проектов, в том числе тех, которые ставил в приоритет Владимир Путин по итогам последнего визита в ОАЭ. С рабочей поездкой президент был в эмиратах в декабре 2023 года. Тогда стороны достигли ряда договоренностей, и их исполнение подробно разобрали в ходе визита Шойгу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал единомышленниками страны, входящие в объединение БРИКС. Напомним, что в списке участниц есть Объединенные Арабские Эмираты.