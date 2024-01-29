Сергей Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны в Подмосковье

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, инспекция прошла в рамках рабочей поездки министра в войска Западного военного округа.

Сергею Шойгу доложили, что после совершенствования экспериментальной базы двенадцатого Центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации число образцов вооружения и военно-специальной техники, которые прошли испытания, выросло в несколько раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки семей бойцов спецоперации.