Сергей Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны в Подмосковье
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Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов (НИИ) военного ведомства, дислоцированных в Московской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, инспекция прошла в рамках рабочей поездки министра в войска Западного военного округа.
Сергею Шойгу доложили, что после совершенствования экспериментальной базы двенадцатого Центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации число образцов вооружения и военно-специальной техники, которые прошли испытания, выросло в несколько раз.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки семей бойцов спецоперации.