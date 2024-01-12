Сергей Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на предприятии ОПК в Подмосковье

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС .

Министр обороны проинспектировал производственные цеха и ознакомился с технологическим процессом сборки высокоточных средств поражения, производство которых было увеличено в пять раз.

Глава КТРВ Борис Обносов доложил Сергею Шойгу, что предприятие в прошлом году выполнило гособоронзаказ в полном объеме. Также на производстве увеличили численность персонала и перешли на круглосуточный режим работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов спецоперации.