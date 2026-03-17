Серия погружений и 10 суток надежды: раскрыты подробности поисков третьего ребенка в Звенигороде

Во вторник, 17 марта, многодневная поисковая операция в Звенигороде подошла к печальному завершению. Водолазам удалось обнаружить тело 13-летней девочки, которая стала третьей жертвой трагического инцидента на Москве-реке. Поиски, продолжавшиеся около десяти суток, проходили в экстремальных условиях из-за активного таяния и схода льда, что существенно осложняло работу экстренных служб и волонтеров. Подробности об этом узнал REGIONS .

История началась 7 марта, когда компания из трех подростков — девочки и двоих 12-летних мальчиков — исчезла из вида. Свидетелями последних минут их пребывания на берегу стали местные рыбаки, заметившие детей на хрупком весеннем льду. Спустя несколько дней, 11 и 13 марта, из воды были извлечены тела мальчиков, однако местонахождение их спутницы долгое время оставалось неизвестным.

Решающим этапом операции стали последние сутки, в течение которых специалисты расширили зону охвата. Используя высокотехнологичные эхолоты, поисковики просканировали около 16 тысяч квадратных метров речного дна. Каждое подозрительное показание приборов требовало личной проверки: водолазы совершили 16 погружений в ледяную воду, работая на пределе возможностей. Кропотливый труд принес результат в районе 15:30, когда сотрудники подразделения «Центроспас» обнаружили тело в десяти километрах ниже по течению от предполагаемого места провала.

На текущий момент активная фаза операции признана законченной. Несмотря на техническую сложность и коварство весенней реки, спасателям удалось завершить миссию, предоставив родным возможность попрощаться с погибшим ребенком.

