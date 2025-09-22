Серия сильных землетрясений произошла на Камчатке

Камчатский полуостров переживает интенсивную сейсмическую активность — за два часа в акватории Тихого океана зафиксирована серия из шести землетрясений магнитудой от 4 до 6,4. Это следует из публикации на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, все толчки произошли в период с 16:28 до 18:18 в 187-208 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Наиболее мощные подземные толчки магнитудой 6,4 и 6,3 зарегистрированы в начале и конце сейсмособытия, с очагами на глубине 19-38 км.

Новая серия толчков следует за значительным землетрясением магнитудой 7,4, произошедшим 18 сентября в 125 км к северо-востоку от региональной столицы. Тогда МЧС России оперативно объявило угрозу цунами для восточного побережья, что подтвердилось приходом волны высотой 30 см в устье реки Налычево и в районе вулкана Семячик.

Отметим, что пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет.

