В Орловской области ввели режим ракетной опасности

В Орловской области введен режим ракетной опасности, сообщила пресс-служба ГУМЧС региона. Жителям рекомендуют находиться в помещениях без окон и с надежными стенами.

При нахождении на улице, власти настоятельно рекомендуют перейти в укрытие или другое безопасное место.

Ранее, 25 декабря, ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области. В результате пострадало несколько промышленных объектов. Губернатор Курской области Хинштейн заявлял, что все попадания во Льгове пришлись по гражданским зданиям.