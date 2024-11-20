Серия взрывов прогремела в Прилуках и Днепропетровске

В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы, сообщает Страна.ua.

Также серия взрывов прогремела и в городе Прилуки Черниговской области. Подробности случившегося не раскрываются.

В данных регионах объявлена воздушная тревога.

Накануне стало известно, что в подконтрольной Украине части Запорожской области прогремело 458 взрывов. В результате были повреждены несколько объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что в школе Нового Уренгоя прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва.