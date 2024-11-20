Серия взрывов прогремела в Прилуках и Днепропетровске
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В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы, сообщает Страна.ua.
Также серия взрывов прогремела и в городе Прилуки Черниговской области. Подробности случившегося не раскрываются.
В данных регионах объявлена воздушная тревога.
Накануне стало известно, что в подконтрольной Украине части Запорожской области прогремело 458 взрывов. В результате были повреждены несколько объектов инфраструктуры.
Ранее сообщалось о том, что в школе Нового Уренгоя прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва.