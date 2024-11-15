В школе Нового Уренгоя прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

В газовой столице ЯНАО 15 ноября провели эвакуацию в школе № 17, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» . К образовательному учреждению стянулись спецслужбы.

Сотрудников школы и учеников оперативно вывели из здания по первому сигналу тревоги. На место приехали службы безопасности, правоохранители осмотрели и проверили помещения на подозрительные предметы.

Как оказалось, в отделение полиции поступил звонок, где сообщили о заложенном в школе взрывном устройстве. Однако в ходе проверки информация о минировании не подтвердилась.

«Правоохранительными органами было принято решение об эвакуации детей из 17-й школы (1-я смена). Детей отпустили по домам», — отметили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.

Отметили, что о «минировании» в других образовательных учреждениях информации не поступало.

Ранее сообщалось, что власти Таганрога планируют эвакуировать жителей города.