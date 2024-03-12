Серийного поджигателя автомобилей задержали полицейские в Подмосковье

В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей, сообщила в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник действовал ночью на территории Ленинского округа. Он заранее покупал жидкость для розжига, поливал ей ткань и поджигал колеса чужих машин.

В результате повреждены три транспортных средства, четвертое успел потушить дворник, который случайно заметил горящую машину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Быстрыкин поручил возбудить дело по факту избиения детей в Подмосковье.