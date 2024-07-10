Серийного вора велосипедов задержали в Щелково

В Щелково задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в краже велосипеда стоимостью свыше двадцати тысяч рублей.

По данным ГУ МВД России по Московской области, также выяснилось, что фигурант причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба превысила пятьдесят тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Электростали неизвестные повредили чужие автомобили на платной парковке и украли аккумуляторные батареи.