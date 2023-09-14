Серийный поджигатель предстанет перед судом в подмосковной Шатуре

Сотрудники следственного отдела ОМВД России «Шатурский» завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ в отношении 33-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник в феврале текущего года в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно и проник в помещение цеха по изготовлению мебели, расположенного в поселке Шатурторф. С помощью принесенных с собой спичек он поджег находившиеся внутри вещи и скрылся. В результате пожара выгорело оборудование на сумму более 42 миллионов рублей.

Затем спустя несколько дней правонарушитель аналогичным способом поджег Дом культуры и здание домоуправления, расположенные в том же поселении. Общий ущерб от противоправных действий гражданина составил более 93 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и умышленное уничтожение имущества безработный мужчина. В настоящее время собрана достаточная доказательная база вины фигуранта, в связи с чем уголовное дело направлено в Шатурский городской суд.

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