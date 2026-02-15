Серию БПЛА уничтожили в небе над Подмосковьем

В субботу, 15 февраля, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Москву. В течение дня система ПВО Минобороны последовательно нейтрализовала вражеские дроны, двигавшихся в сторону столицы. Информация об этом появилась в официальном канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Первое сообщение о двух дронах поступила в 12.39, второе — спустя десять минут. Однако уже в 16.01 сводка была дополнена: в небе над регионом ликвидировали еще одну воздушную цель.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — лаконично проинформировал градоначальник.

Таким образом, в небе над Московским регионом сегодня сбили уже 4 дрона, запущенных ВСУ.

Ранее в течение суток Минобороны РФ уже докладывало о массированных ударах по беспилотникам в разных регионах страны, однако инцидент в Московской области выделяется особой оперативностью реагирования военных и слаженной работой экстренных служб столицы.

