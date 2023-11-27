Серию краж строительной техники на сумму более 30 млн рублей раскрыли в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали участников преступной группы, подозреваемых в серии краж строительной техники, на сумму свыше тридцати трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленники подыскивали строительные объекты, на которых находилась специальная техника. Ночью они проникали на неохраняемую парковку, разбирали замок зажигания, соединяли провода и запускали двигатель транспортного средства. После чего правонарушители отгоняли технику в ближайшую лесополосу, где снимали регистрационные знаки и повреждали навигационную систему.

Таким образом, в течение почти года злоумышленникам удалось похитить пять единиц специальной техники, припаркованной в Сергиев-Посаде, Пушкино, Ступино и Наро-Фоминске. По данным фактам следователями территориальных подразделений были возбуждены уголовные дела по часть 4 статьи 158 УК РФ, которые в последствии объединили в одно производство и передали в Следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Московской области для дальнейшего расследования.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались пятеро уроженцев Закавказья в возрасте от 36 до 42 лет, двое из которых ранее судимы. По местам их временного проживания полицейские обнаружили два ранее похищенных трактора, четыре легковые и одну грузовую автомашину, использовавшиеся при совершении краж.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности правонарушителей.

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