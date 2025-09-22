Северная Корея заявила о получении нового «секретного оружия»

Армия Северной Кореи непрерывно повышает свою обороноспособность, и она сумела заполучить новое секретное оружие. Такое заявление сделал северокорейский лидер Ким Чен Ын, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

По утверждению главы государства, оборонный потенциал страны развивается скачкообразно. Он напомнил, что флот недавно получил первые эсминцы собственной постройки, что позволило стране говорить о становлении в качестве морской державы.

«Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — указал Ким Чен Ын.

Он добавил, что КНДР может чувствовать себя в безопасности за счет обладания ядерными силами и их успешного развития.

Ранее сообщалось о встрече Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина в Китае. Их беседа прошла в дружеской и продуктивной атмосфере. После двух с половиной часов переговоров Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию с визитом.