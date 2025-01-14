Туск раскрыл планы НАТО по контролю судов в нейтральных водах Балтики

Государства Североатлантического альянса хотят дать себе право взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики.

Как сообщает РИА Новости, такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск во время общения с журналистами.

С его слов, Польша не хочет непредвиденных событий в своих территориальных водах, однако при подобном развитии страна не станет «колебаться», если будет необходимо задержать подобный корабль. Он также анонсировал работу над юридическими возможностями, благодаря которым получиться взять под контроль суда, находящиеся вне территориальных вод.

По утверждению польского премьера, подобной позиции придерживаются всех без исключения участники состоявшегося саммита стран НАТО Балтийского региона.

Ранее сообщалось о том, что НАТО приступило к патрулированию Балтийского моря ради защиты находящейся под водой инфраструктуры.