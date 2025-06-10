Шеф-повар из Британии впал в кому после отдыха в Турции

Британский турист, отдыхавший в Турции, оказался в состоянии комы из-за заражения опасной инфекцией. Об этом инциденте сообщило издание The Sun.

Ричард Мур, 55-летний шеф-повар из Великобритании, проводил свой отпуск в четырехзвездочном отеле Champion Holiday Village, расположенном в Кемере, Турция. Он отметил неудовлетворительное состояние своего номера: грязь, сырость и неприятный запах. Диван, находящийся под кондиционером, постоянно оставался влажным.

Вскоре после возвращения домой у Мура проявились симптомы, напоминающие грипп: боли в грудной клетке, затрудненное дыхание и высокая температура. Медикам пришлось экстренно ввести пациента в искусственную кому, и он провел в больнице около месяца.

Врачи диагностировали у Мура легионеллез, серьезную инфекцию, вызываемую бактерией легионелла. Эта бактерия размножается в искусственных водных системах, таких как бассейны, фонтаны и системы кондиционирования, и может спровоцировать развитие тяжелой формы пневмонии.

На данный момент жизни британца ничто не угрожает, однако он все еще испытывает слабость, вялость и проблемы с двигательной активностью после перенесенного заболевания.

Ранее сообщалось, что десятки россиян лежат под капельницами в Турции из-за аллергической реакции на солнце.