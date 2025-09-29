Шеф-повар из Севастополя планировала отравить российских военных
ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных
ФСБ задержала россиянку, подозреваемую в подготовке отравления военнослужащих. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанной оказалась шеф-повар из Севастополя, которая, по данным следствия, сотрудничала с украинскими спецслужбами.
Согласно официальной информации, женщина систематически передавала представителям украинской разведки фотоматериалы, запечатлевшие места дислокации кораблей Черноморского флота ВМФ России.
В настоящее время подозреваемая находится под арестом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По ней россиянке грозит пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку россиянина вступить в украинскую армию.