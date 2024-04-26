Украина вывела с передовой танки Abrams из-за страха перед российскими дронами

Украина вывела с передовой американские танки Abrams, которые стали легко достижимой целью для российских беспилотников, пишет Associated Press.

Американские военные совместно с украинцами будут разрабатывать новую тактику использования «Абрамсов».

США обещали поставить Киеву 31 «Абрамс». Сообщалось о прибытии первых десяти машин. За последние два месяца российские войска уничтожили как минимум пять американских танков. Причем поражались они различными способами — как беспилотниками, так и в танковой дуэли.

Таким образом, российские бойцы развеяли миф о неуязвимости американской техники.

Бывший генерал НАТО Марко Бертолини отметил, что новые поставки боеприпасов и техники Украине не смогут кардинально изменить обстановку на поле боя.