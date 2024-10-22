Мощное цунами угрожает 14 городам на Дальнем Востоке

Воздействию цунами подвержены 14 городов и несколько десятков населенных пунктов, расположенных на берегах Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и в Приморском крае. Об этом сообщает МЧС России.

Главная опасность при цунами — это высокие волны, обрушивающиеся на побережье. Скорость волны цунами может варьировать от 50 до 1000 км/ч.

При цунами за первой волной следует еще несколько большее мощных, отметили спасатели.

Наибольшей угрозе подвержены населенные пункты, расположенные на низменных берегах океана и находящиеся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану.

Ранее сообщалось о том, что ураган «Милтон» грозит новой проблемой для США.