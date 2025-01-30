На фабрике боеприпасов Rheinmetall в Испании произошел взрыв

В результате взрыва на фабрике боеприпасов Rheinmetall, расположенной в испанской провинции Мурсия, шесть человек получили ранения, сообщило радио Cadena Ser, ссылаясь на службу экстренной помощи.

По поступающим сообщениям, на заводе, расположенном недалеко от города Мурсия, произошел взрыв резервуара, после чего начался пожар, охвативший соседний лесной массив. Прибывшие на место происшествия экстренные медицинские службы оказали помощь шести пострадавшим, пятеро из которых были госпитализированы, состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Предприятие, на котором произошел пожар, находится в деревне Хавали-Вьехо и было основано в XVIII веке как производитель пороха. С 2010 года оно перешло в собственность Rheinmetall Expal Munitions, дочерней компании немецкого конгломерата Rheinmetall.

В настоящее время здесь производят различные виды снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Expal экспортирует свою продукцию в армии Турции и Израиля, а также является одним из поставщиков для испанских вооруженных сил.

Как утверждает телеграм-канал Mash, немецкая компания Rheinmetall изготовляла в испанской Мурсии боеприпасы для поставок на Украину — в качестве военной помощи ВСУ.

Ранее сообщалось, что при взрыве в шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши пострадали люди.