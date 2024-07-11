Шесть человек получили тяжелые травмы при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что шесть человек получили травмы в результате атаки Украины на регион. Плдробности губернатор опубликовал в личном блоге.

Основной удар ВСУ нанесли по Борисовскому и Грайворонскому районам. Дрон ВСУ атаковал автомобиль у села Березовка во время движения, что привело к травмированию пассажира и водителя. По словам Гладкова, у последнего минно-взрывная травма и контузия, второй пострадал еще сильнее.

«...у второго — закрытая черепно-мозговая травма, контузия, множественные осколочные ранения головы, туловища, лица, а также рук и ног. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу», — рассказал Гладков.

Пострадали еще двое мужчин, которые ехали по трассе Байцуры — Грузское. У них закрытые черепно-мозговые травмы, им оказывают помощь в больнице.

Украинский дрон-камикадзе атаковал Новостроевку-Вторую, и снова удар пришелся по автомобилю. Пострадали две женщины. У них диагностировали осколочные ранения рук и ног.

Таким образом, в ходе последней атаки ВСУ дронами 11 июля пострадали шесть человек. По предварительным данным, никто не погиб.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Тульскую область беспилотниками.