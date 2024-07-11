ВСУ атаковали Тульскую область беспилотниками

С 10 на 11 июля украинские силы направили на территорию России как минимум пять БПЛА. Один из них пытался атаковать Тульскую область. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

Вражеские беспилотные летательные аппараты уничтожили над Московской и Тамбовской областями, два БПЛА над Брянским регионом, еще один - в небе над Тульской областью. Всего это пять украинских дронов, засланных на территорию РФ в ночь со среды на четверг.

Отмечается, что всю технику успешно подбили, никто не пострадал, дома и другие объекты также остались целы. В областях экстренные службы были в полной готовности и оперативно отреагировали на попытку атаки.

Напомним, что Украина постоянно пытается ударить по приграничным территориям РФ. Чаще всего происходят обстрелы Белгородского региона. Также известны случаи атак на Крым, Ростовскую, Тульскую и другие области. ВСУ не так давно нападали на Севастополь, ударив по пляжу. Пострадали более 150 человек, четверо погибли. Среди жертв были дети.

Ранее сообщалось, что Киев пытается убедить НАТО в «российском» ударе по больнице с детьми.