Шесть человек пострадали при пожаре в отеле в Турции

ЧП в турецком городе Мармарис случилось утром 4 апреля, еще в темное время суток. В отеле Marmaris Palace загорелась бойлерная. После этого началась эвакуация всех постояльцев гостиницы.

«Все 680 человек, находившиеся в отеле на момент пожара, были эвакуированы», — указали журналисты.

При пожаре пострадали шесть человек. Они надышались дымом и продуктами горения, по этой причине отправлены в больницу. Другие подробности инцидента сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Турции сгорел отель. Инцидент привел к гибели одного сотрудника. Причины возгорания пока не установлены. Известно, что у отеля закончился срок действия сертификата, а муниципалитет не продлил разрешение на его работу.