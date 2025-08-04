Шесть человек пострадали: во Львове начался пожар в гостинице после взрыва

Во Львове произошло ЧП. Там после взрыва загорелась гостиница, об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По имеющимся данным, инцидент случился во львовской гостинице «Власта». Там в номере на девятом этаже произошел взрыв, после чего вспыхнул сильный пожар. Причины возгорания пока не приводятся. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось эвакуировать из здания жильцов гостиницы и ее персонал.

Уже зафиксировано шесть пострадавших, среди них двое детей. Один из людей получил сильные ожоги. По некоторым данным, именно в его номере грянул взрыв. Позже сообщили, что пламя удалось потушить, а на месте происшествия начала работать следственная группа.

Ранее сообщалось, что во Львове собрались перезахоронить советских бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Их останки перенесут с «Холма Славы» на обычное кладбище. Речь идет более чем о 200 могилах, в том числе о четырех братских захоронениях и могилах Героев Советского Союза, среди которых разведчик Николай Кузнецов и майор Степан Путин.