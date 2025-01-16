Во Львове состоится процедура извлечения останков из советских захоронений на «Холме Славы». Об этом сообщается на официальном сайте Львовского городского совета. Останки и надгробные плиты будут перенесены на обычное кладбище.

Как сообщил Евгений Бойко, руководитель аппарата исполкома, речь идет о более чем 200 могилах, в том числе о четырёх братских захоронениях и могилах Героев Советского Союза, среди которых разведчик Николай Кузнецов и майор Степан Путин.

Останки советских солдат, обнаруженные в ходе поисковых работ, будут перезахоронены на Голосковском кладбище, расположенном на севере Львова.

В то же время в городском совете Львова подчеркнули, что «Холм славы» является историческим памятником, и для переноса человеческих останков и надгробий с этой территории на другое кладбище городу необходимо было получить одобрение от Министерства культуры. Теперь такое одобрение получено.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила архив о нацистском карателе из Австрии Фойербахе.