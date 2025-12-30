Российские подразделения ликвидировали группу военнослужащих 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Хартия», которые ранее публично хвастались скорым взятием города Купянска. Как сообщают Telegram-каналы, уничтожение произошло непосредственно на территории самого города, который в настоящее время, по его данным, находится под контролем ВС РФ.

В сообщении отмечается, что украинская сторона проводит на этом направлении масштабное контрнаступление. За последние выходные, по информации канала, ВСУ предприняли шесть контратак. В ходе одной из них была уничтожена штурмовая группа 92-й отдельной штурмовой бригады, в составе которой действовали боевики из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»*. Атаки были предприняты в условиях тумана.

По сводке, за трое суток боев украинские войска на этом участке фронта потеряли более 80 военнослужащих, среди которых были бразильские наемники и бойцы бригады «Хартия».

* Признана в РФ запрещенной террористической организацией.