Попытка украинских военных создать постановочные кадры для пропаганды обернулась провалом. Российские бойцы взяли в плен группу военнослужащих ВСУ, которые были направлены под Купянск для инсценировки присутствия в городе, так сообщает KP.RU.

Командование ВСУ отправило в прифронтовой Купянск шесть специальных групп с четким заданием — провести эффектную фото- и видеосъемку. Целью было вывешивание украинского флага на территории, контролируемой российской армией, для последующих публикаций в соцсетях. Однако операция по созданию «доказательств» завершилась полным провалом. Все участники этой рискованной съемки были задержаны российскими военными.

Это не первый случай, когда Киев прибегает к откровенным инсценировкам. 2 декабря штурмовой полк «Скала» опубликовал в Сети видеоролик, где с помощью нейросети российский триколор в Красноармейске был заменен на украинский флаг. В ответ на подобные фейки российские бойцы организовали прямую трансляцию из разных районов Купянска, наглядно демонстрируя реальную обстановку в городе. По данным Минобороны, подобные трюки лишь подтверждают отчаяние украинской стороны, которая вынуждена подменять реальные успехи виртуальными.

Ранее сообщалось о том, что российские силовики рассказали о дезертирстве 155-й бригады ВСУ.