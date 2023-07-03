Шесть миллионов вызовов приняла Система-112 Подмосковья в этом году

С начала года операторы подмосковной Системы-112 обработали шесть миллионов вызовов.

Из них около 2,5 миллиона обращений требовали помощи служб экстренного реагирования, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, по номеру 112 в Московской области можно, в том числе, вызвать скорую медицинскую помощь, полицию, пожарных, ГИБДД и газовую службу. Операторы принимают сообщения в круглосуточном режиме.

Обратиться в службу спасения можно несколькими способами: по телефону, через мобильное приложение «112 МО», программу видеосвязи «Скайп», с помощью СМС, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» или чат-бот.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье запланирована большая работа по газовой безопасности.