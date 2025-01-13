Шесть пограничников ВСУ самостоятельно сдались российским военнослужащим, осуществляющим охрану государственной границы в Валуйском районе Белгородской области. Все они являются уроженцами западных регионов Украины, сообщил телеграм-канал SHOT.

По имеющимся данным, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины сложили оружие перед российскими силовиками. Они заявили, что пришли сдаться, и выразили недовольство по поводу своих командиров, которые, по их словам, оставили их без необходимого снабжения, пищи и связи.

Среди сдавшихся пограничников: Коваль Олег Иванович, 1980 года рождения, инспектор погранслужбы в должности 2-й категории, Александр Бычко, 2001 года рождения, ефрейтор, инспектор погранслужбы 3-й категории, Сергей Грека, 1974 года рождения, ефрейтор, инспектор погранслужбы 3-й категории. А также Ярослав Шевелюк, 1978 года рождения, прапорщик, инспектор пограничной службы высшей категории, Руслан Задорожный, 2001 года рождения, сержант, инспектор погранслужбы 3-й категории, и Иван Куц, 1996 года рождения, рядовой.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что отсутствие эффективной организации в украинских вооруженных силах может привести к их полному краху в любой момент.