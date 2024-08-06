Жертвами атак БПЛА в Курском регионе стали пять мирных жителей

В Курской области произошла серия атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали пять человек.

Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Инциденты зафиксированы в нескольких районах области. В Беловском районе, а именно — в селе Белица, пострадал один местный житель. Еще двое жителей получили ранения в Суджанском районе, неподалеку от села Новоивановка, когда их автомобиль подвергся нападению дрона.

Третий случай произошел в Глушковском районе. В поселке Политотдельский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего ранения получили два человека. Власти региона принимают необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим и усилению мер безопасности в приграничных районах. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

В последнее время жители Курской области все чаще попадают под атаки украинских беспилотников, которые наносят удары по мирным жителям, частным домам и гражданским объектам.

Ранее стало известно о том, что остановилось движение автомобилей по Крымскому мосту.