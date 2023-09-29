Шестеро мужчин предстанут перед судом за избиение двоих человек в Электростали

В Электростали шесть мужчин предстанут перед судом по уголовному делу о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В октябре прошлого года обвиняемые, находясь в культурно-развлекательном центре «Парк Плаза» в Электростали, начали вызывающе себя вести и нецензурно выражаться, а затем избили мужчину, который сделал им замечание, а также еще одного посетителя центра, который пытался остановить драку.

Уточняется, что дело по существу рассмотрит Электростальский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажиры автобуса отказались платить за проезд и разбили стекло транспортного средства. Возбуждено уголовное дело.