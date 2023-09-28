В Подмосковье пассажиры подрались с водителем автобуса из-за неоплаченного проезда

В Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как пассажиры автобуса разбили стекло транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Инцидент произошел на остановке на улице Жулябина в Электростали. По словам водителя, до того, как злоумышленники разгромили автобус, они отказались оплачивать проезд и устроили конфликт.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, трое мужчин агрессивно отреагировали на просьбу водителя покинуть салон. Между хулиганами и водителем произошла потасовка. Когда их все же удалось заставить выйти из транспортного средства, то они начали выкрикивать оскорбления и бросать в автобус стеклянные бутылки и мусор из урны, которая стояла на остановке.

В настоящее время полицейские устанавливают личности нарушителей, чтобы задержать их.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело против напавших на юношу в Электростали из-за цвета волос.