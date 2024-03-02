Шестеро жителей Санкт-Петербурга пострадали в результате падения беспилотника

Дрон врезался в балкон пятиэтажного жилого дома и взорвался. В итоге за помощью к медикам обратилось 6 жильцов, одного из них пришлось госпитализировать. Об этом сообщили РИА Новости .

ЧП произошло в Красногвардейском районе города, на Пискаревском проспекте. Там были повреждены балконы, а также остекление некоторых квартир жилого дома в результате взрыва. Есть сведения, что это произошло из-за того, что в дом врезался беспилотный летательный аппарат, который затем взорвался.

«За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет», - заявили по этому поводу представители властей.

Пожилую женщину пришлось госпитализировать, у нее сильно поднялось давление из-за стресса. На месте работало 6 бригад скорой помощи, первая из них прибыла на место уже через 10 минут после ЧП. Жителей пострадавших квартир пока расположили в детском саду, расположенном неподалеку. Их обеспечили питанием. Губернатор Александр Беглов уже создал оперативный штаб по ликвидации всех последствий инцидента.

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