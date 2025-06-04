Шестерым поставщикам Министерства обороны назначили наказание за мошенничество

Московский суд вынес приговор в отношении главы фирмы «ФСЧ „Восток-Дизайн“» Эдуарда Когтенкова и пятерых его подчиненных. Их признали виновными в мошенничестве при выполнении госконтракта. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Возглавляемая Котенковым организация занималась поставкой Министерству обороны часов для включения их в комплект боевого снаряжения «Ратник». По условиям контракта в состав часов должны были включить исключительно российские комплектующие. Злоумышленники пошли на мошенничество, они приняли решение включать в состав механизмов более дешевые китайские компоненты.

«Тем самым участники организованной группы обманным путем завладели бюджетными денежными средствами Минобороны России на сумму более 1,35 млрд руб.», — указано в деле.

Суд признал виновным как самого Когтенкова, так и пятерых его подчиненных. Сам директор компании получил девять лет лишения свободы. Еще двоим подсудимым дали по восемь лет колонии. В отношении одного вынесли вердикт в виде шести лет заключения. И только два человека по этому делу получили условные сроки.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество главы 27-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ. Андрея Протасова обвинили в коррупции. Он брал взятки с подчиненных за покровительство при продвижении по службе, а также за то, что включал работников в группу по научным разработкам. По решению суда у Протасова взяли под арест движимое и недвижимое имущество на 25 млн руб.