Шестиклассник принес в школу игрушечный пистолет и напугал одноклассников в Москве

В московской школе шестиклассник принес на уроки игрушечный пистолет и, по словам очевидцев, начал целиться в сверстников, что вынудило администрацию вызвать родителей и уведомить комиссию по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает «Москва онлайн».

Очередной школьный скандал, связанный с темой безопасности, разгорелся в столичном районе Москворечье-Сабурово. Директор ГБОУ Школа № 2000 Марина Акатова подтвердила журналистам факт инцидента с участием ученика шестого класса. Подросток пронес в здание учебного заведения предмет, внешне напоминающий оружие, который при ближайшем рассмотрении оказался игрушкой. Однако невинная на первый взгляд шалость обернулась серьезными последствиями: школьник продемонстрировал «ствол» учителю, после чего в школу экстренно вызвали его законных представителей.

Ситуация выглядит куда более напряженной со слов родителей других учеников. Они утверждают, что мальчик не просто показал игрушку, а начал целиться в одноклассников, имитируя стрельбу. Источники сообщают о сложном бэкграунде подростка: он якобы регулярно срывал занятия и конфликтовал с коллективом. В то же время мать «стрелка» выдвигает встречные обвинения, заявляя, что ее сын стал жертвой травли, хотя сами дети буллинг отрицают. Об этом пишет РБК.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается школьная администрация, информация передана в комиссию по делам несовершеннолетних. В столичном главке МВД пока заявили об отсутствии официальных сигналов, но Департамент образования уже получил соответствующие запросы от СМИ.

