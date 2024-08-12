Шестнадцатилетняя девушка захлебнулась в ванной в Подмосковье — СМИ
«МК»: 16-летняя девушка захлебнулась в ванной в подмосковных Химках
Фото: [медиасток.рф]
Шестнадцатилетняя девушка захлебнулась в ванной в подмосковных Химках, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, трагедия произошла накануне днем. Девушка с детства страдала эпилепсией. Вероятно, пока она приминала ванну, случился очередной приступ.
Медики считают, что обострение заболевания могла спровоцировать горячая вода.
Ранее сообщалось, что грибник нашел в подмосковном лесу человеческий скелет.