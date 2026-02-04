Шизофрения и наркотики: что привело к нападению на ребенка в Шереметьево?

У мужчины, который в июне прошлого года напал на ребенка в аэропорту Шереметьево, диагностировали шизофрению. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов, передает РИА Новости .

Как заявил Шарифов, вывод о наличии у обвиняемого психического расстройства был сделан в ходе следствия. Было установлено, что в момент нападения злоумышленник не мог осознавать свои действия и их общественную опасность, а находился в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим уголовное дело направят в суд не для назначения наказания, а для решения вопроса о принудительных мерах медицинского характера.

Инцидент, в результате которого мальчик получил травмы и был госпитализирован, расследовался несколько месяцев. Правоохранительные органы провели более 20 допросов и получили заключения ряда экспертиз, включая молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую.

