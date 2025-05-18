Украинская армия устроила атаку на деревню Самоярдово Курской области. По заявлению врио губернатора региона Александра Хинштейна, дрон противника попал в местную школу.

ВСУ продолжают атаки на гражданские объекты в Курской области. По словам Хинштейна, противник добрался до спела Поды и деревни Самоярдово в Большесолдатском районе. Там БПЛА противника упал на крышу местной школы, что привело к возгоранию кровли. Площадь пожара составила 20 на 20 метров.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь был потушен. Серьезных последствий нет», — отметил Хинштейн в своем телеграм-канале.

Отмечается, что это учреждение на стадии постройки. Хинштейн обещал возобновить работы, как только обстановка станет более спокойной и стабильной.

Ранее, 26 апреля, Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области. Несмотря на это ВСУ продолжают предпринимать попытки атак с территории Украины.