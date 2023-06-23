«Школьник сам что-то закоротил»: подросток умер от удара током от компьютера

Подростка ударило током от компьютера, он погиб в собственной квартире, сообщает SHOT.

Трагедия произошла в Омске. По данным журналистов, компьютеру более восьми лет, родители купили его на рынке. Прошлой осенью восьмиклассник решил заменить видеокарту, чтобы устройство «потянуло» игры. Перед этим подросток отнес компьютер мастеру на диагностику, и он заменил некоторые запчасти. После парень уже сам поменял видеокарту.

Несмотря на все проделанные манипуляции, компьютер все равно работал медленно. Тогда школьник попытался самостоятельно наладить работу техники и полез чинить системный блок. В этот момент его и ударило током. Мать не смогла помочь школьнику. Приехавшая скорая констатировала смерть мальчика.

Правоохранительные органы изъяли компьютер на экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Видимо, полез разгонять блок питания, чтобы выдавал большее напряжение»; «Родители будут обвинять того мастера в смерти сына. Но, мне кажется, тут виноват сам мальчик, который погиб по собственной неосмотрительности»; «Возможно, школьник сам что-то закоротил, и блок питания вышел из строя. Не покупайте дешевые системники», — комментируют новость россияне.

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