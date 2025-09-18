Школьник сбежал из дома из-за угроз мошенников

В Москве завели уголовное дело после инцидента с 13-летним школьником, который ушел из дома под влиянием мошенников. Об этом сообщила прокуратура российской столицы, которая взяла расследование происшествия на особый контроль.

Материалы дела уже передали в территориальный орган Следственного комитета России (СКР) для проведения дальнейших процессуальных действий.

По предварительной информации, злоумышленники связались с подростком, представившись сверстником из детского лагеря. После того как школьник отправил им свою геолокацию, аферисты начали его запугивать.

Чтобы доказать отсутствие связей с ВСУ, мальчик по требованию мошенников переслал фотографии банковских счетов своих родителей.

Под давлением злоумышленников подросток выполнил их инструкции — перевел деньги неизвестным лицам, намеренно разбил телефон отца и покинул место жительства.

Мошенники сообщили ребенку, что, если он вернется домой раньше, чем через 12 часов, его маму и папу лишат родительских прав. Всю ночь школьник провел на скамейке в одном из жилых комплексов (ЖК), где его и обнаружили.

