Школьник защитил маленькую сестру при обстреле ВСУ в Белгородской области

Юный житель Белгородской области закрыл собой девятимесячную сестру, когда начались обстрелы со стороны Украины. Об этом сообщает RT.

Украинская армия часто обстреливает приграничные регионы России. Последнее время больше всего атак происходит на Белгородскую область. Именно там недавно в селе Беловское девятилетний ребенок встал на защиту своей маленькой сестры.

Школьник закрыл собой сестру, которой не исполнилось и года. Благодаря его отваге девочка осталась жива, хотя оба получили множественные ранения. Мальчик получил травму стопы, а также черепно-мозговую травму. Девочке зацепило лицо и кисти, а также сотрясение.

Как отметил глава Белгородской области, дети получили необходимую медицинскую помощь и не нуждались в госпитализации. Их отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, что при обстреле Белгородской области 14 марта пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что по одному из районов Донецка выпустили «натовские» снаряды.